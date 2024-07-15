نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم يعقد اجتماعًا مع قيادات هيئة الأبنية التعليمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الاثنين، مع اللواء مهندس يسري سالم مساعد الوزير لشئون الأبنية التعليمية وقيادات ومهندسي الهيئة؛ وذلك لمناقشة الاستعدادات لجاهزية المدارس على مستوى الجمهورية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

جاء الاجتماع عقب الزيارة التي قام بها الدكتور محمد عبد اللطيف لمحافظة قنا واجتماعه مع قيادات التعليم بمحافظات قنا وسوهاج والأقصر وأسوان أمس، حيث استعرض الاجتماع شرحا تفصيليا للجهود التي تقوم بها الهيئة العامة للأبنية التعليمية لزيادة أعداد الفصول على مستوى الجمهورية.

كما استعرض الاجتماع جهود تنفيذ الصيانات العاجلة والبسيطة بالمدارس على مستوى الجمهورية، حيث وجه الدكتور محمد عبد اللطيف بسرعة تنفيذها قبل بداية العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥.