وزير التعليم يناقش جاهزية المدارس للعام الجديد مع «الأبنية التعليمية»

جدة - نرمين السيد - اجتماع وزير التربية والتعليم بقيادات هيئة الأبنية التعليمية

عقد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع اللواء مهندس يسري، سالم مساعد الوزير لشئون الأبنية التعليمية وقيادات ومهندسي الهيئة؛ لمناقشة الاستعدادات لجاهزية المدارس على مستوى الجمهورية للعام الدراسي الجديد 2024/2025.





جاء الاجتماع عقب الزيارة التي أجراها الوزير ًلمحافظة قنا واجتماعه مع قيادات التعليم بمحافظات قنا وسوهاج والأقصر وأسوان أمس، حيث استعرض الاجتماع شرحًا تفصيليا للجهود التي تقوم بها الهيئة العامة للأبنية التعليمية لزيادة أعداد الفصول على مستوى الجمهورية. كما استعرض الاجتماع جهود تنفيذ الصيانات العاجلة والبسيطة بالمدارس على مستوى الجمهورية، ووجه وزير التربية والتعليم بسرعة تنفيذها قبل بداية العام الدراسي الجديد 2024/2025.

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