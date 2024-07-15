مدبولي: 100 ألف وحدة في حدائق العاصمة للشباب ومحدودي الدخل والسكن الاجتماعي

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مدينة حدائق العاصمة تضم 100 ألف وحدة سكنية للشباب ومحدودي الدخل والسكن الاجتماعي





وأضاف في كلمته بمراسم تسليم وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لمحدودي الدخل، المعروضة عبر قناة "إكسترا نيوز": أن مدينة حدائق العاصمة تتميز بوجود وسائل النقل الجماعي منذ اليوم الأول. وتابع أننا نسعى لتوفير السكن المناسب لجميع الفئات، لافتا إلى أن الدولة نفذت مليون و500 ألف وحدة سكنية جرى تنفيذها منذ 2014.

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