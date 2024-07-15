مدبولي يسلم سيدة من ذوي الهمم وحدة سكنية ضمن «سكن لكل المصريين» (فيديو)

في لفتة إنسانية،سلم رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، سيدة من ذوى الهمم وحدة سكنية ضمن «سكن لكل المصريين»، وذلك ضمن تسليم وحدات المبادرة بمدينة حدائق العاصمة، بحضور وزير الإسكان، المهندس شريف الشربيني.





وبدأت الفعاليات بعرض من الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مي عبد الحميد، حول برنامج "سكن لكل المصريين"، والتي أكدت خلاله أن البرنامج أطلق منذ عام 2014 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن البرنامج كان يسمى برنامج المليون وحدة سكنية، ونحن بالفعل نعمل على ذلك.

وأوضحت مي عبد الحميد أنه يوجد نحو 928 ألف وحدة سكنية تم طرحها بالفعل، كما يوجد 72 ألف وحدة سكنية في مراحل الطرح النهائية ويجري إسنادها في هذا العام .

وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من حوالي 684 ألف وحدة سكنية، ويجري استكمال حوالي 244 ألف وحدة، وسيتم اليوم تسليم بعض الوحدات لمن قاموا بالحجز في إعلان "سكن لكل المصريين 1" .

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه تم الانتهاء من تخصيص أكثر من 590 ألف وحدة سكنية، منها وحدات تم بيعها لجهات، ووحدات أخرى حوالي 54 ألف وحدة يتم العمل فيها مع عملاء البنوك، وحوالي 22 ألف وحدة متبقية غير مباعة سوف تطرح قريبا مع عدد آخر من وحدات يجري طرحها.