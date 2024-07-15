وزير الإسكان: نهتم بالتشطيبات الداخلية للوحدات السكنية والبيئة الخارجية 

جدة - نرمين السيد - سكن لكل المصريين في حدائق العاصمة

قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنّ الوزارة تعمل على ضمان استدامة المشروعات السكنية والحفاظ على المكتسبات في أثناء مراحل التنفيذ عبر أعمال الصيانة.





وأضاف "الشربيني"، في كلمته بمراسم تسليم وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لمحدودي الدخل بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والتي نقلتها قناة "إكسترا نيوز": "نستهدف الحفاظ على كل العناصر المكونة مثل المرافق والمسطحات الخضراء والإنارة وصيانة المنافع العامة والمساحات العامة". وتابع: "نعمل على الاهتمام بالتشيطبات الداخلية لجميع الوحدات ونهتم بجودة البيئة الخارجية ونراعي مسارات المشاة ومسارات الدراجات والاحتياجات الخاصة بذوي الهمم". وأكد، أنّ الوزارة ستعمل في مشروع سكن لكل المصريين على أكثر من محور مثل تشكيل فرق متاعبة لرصد كل المشكلات والاحتياجات ورفع كفاءة أعمال الصيانة والنظافة للحفاظ على مشروعاتنا، ووضع برامج زمنية مضغوطة للانتهاء من كل المشروعات الجاري تنفيذها، والعمل على الانتقاء على الشركات المميزة، وتنفيذ جميع الخدمات لضمان التكامل بين كل المشروعات، ودراسة المشاركة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي.

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