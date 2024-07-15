جدة - نرمين السيد - شريف الشربيني

قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنّ هناك تحدٍ كبير جدا وهو البعد الكمي لقضية الإسكان، مواصلا: "لدينا معدلات زيادة سنوية من 2 إلى 2.5 مليون نسمة يقابلها حجم احتياج للوحدات السكنية من 350 ألف إلى 400 ألف وحدة سكنية".





وأضاف الشربيني، في كلمته بمراسم تسليم وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لمحدودي الدخل بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، التي أذاعتها قناة إكسترا نيوز: "هذه الفجوة سببها عجز متبقي من السنوات الماضية حتى عام 2014 قدرت بنحو مليوني وحدة سكنية، بالإضافة إلى المناطق الآمنة وغير المخططة التي تعاني معاناة شديدة وكان إجمالي مسطحاتها 152 ألف دان وكان يجب تطويرها".

وتابع وزير الإسكان: "جرى وضع خطة استراتيجية طموحة لحل الفجوة الإسكانية من عام 2014 حتى 2030، وعملنا على هذه الرؤية وفق أهداف رئيسية منها تقليص الفجوة العددية بين العرض والطلب على الإسكان وتوفي روحدات معدمة ميسرة لمحور محدودي الدخل".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الإسكان: لدينا معدلات زيادة 2.5 مليون نسمة سنويا تحتاج 400 ألف وحدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.