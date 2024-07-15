رئيس الوزراء يعلن تنفيذ وحدات سكنية جديدة بحدائق العاصمة

جدة - نرمين السيد - رئيس الوزراء يتفقد وحدات سكن لكل المصريين

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن قضية الإسكان أحد أهم مشاكل الدولة المصرية، وأكثرها حدة، وكانت دائمًا حلم لأي شاب الحصول على وحدة سكنية.





وأضاف مدبولي، خلال كلمته بتسليم وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، والتي نقلتها قناة "إكسترا نيوز"، أننا اليوم بتسليم وحدات سكنية نحقق حلم شبابنا في الحصول على سكن آمن، حيث يعيش في مدينة كاملة تنبض بالحياة والخدمات، سواء مناطق ترفيهية أو خضراء، ومدارس ومستشفيات ومحلات. وأوضح أن مدينة حدائق العاصمة كمدينة من مدن الجيل الرابع تتميز أن وسائل النقل متوفرة بها، منها القطر الكهربائي الخفيف، وهذا ما نطلق عليه جودة الحياة للمواطن المصري، وهذا واجنبا للاستمرار في هذا البرنامج بتكليف من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وسوف نركز خلال الفترة المقبلة على إضافة عدد مماثل للعدد الذي تم تنفيذه داخل حدائق العاصمة.

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