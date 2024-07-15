برنامج الحكومة الجديدة.. الاستماع لوزيري الشؤون النيابية والخارجية والهجرة

جدة - نرمين السيد - الاستماع لبرنامج الحكومة الجديدة

تُعقد اليوم الإثنين، الجلسة العاشرة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول للمجلس، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وذلك استكمالًا لجلسات اللجنة الخاصة المعنية بدراسة برنامج الحكومة بمجلس النواب.





كما حضر السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصرييين بالخارج، والسفير أبو بكر حفني، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج. يأتي ذلك لطرح الأسئلة والاستفسارات من أعضاء اللجنة فيما يخص برنامج وخطة عمل الوزارة.

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