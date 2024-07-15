شريف شربينى: الفجوة الإسكانية تتطلب من 350 إلى 400 ألف وحدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 15 يوليو 2024 12:31 مساءً - سلّم، منذ قليل، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة حدائق العاصمة، وشاهد فيلمًا تسجيليًا عن مشروعات الإسكان التى تم تنفيذها.

وقال المهندس شريف شربيني، وزير الإسكان، إن الفجوة الإسكانية والزيادة السكانية تتطلب من 350 ألفًا إلى 400 ألف وحدة سكنية، وإن هناك مليونًا و500 ألف وحدة سكنية تم الانتهاء منها منذ 2014 وحتى الآن.

وتابع، خلال تسليم وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة حدائق العاصمة، أنه مستهدف تنفيذ 300 ألف وحدة سكنية الفترة المقبلة، فى ضوء خطة طموحة لسد الفجوة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية.

وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، إنه تم الانتهاء من 516 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة، وجارٍ طرح 27 ألف وحدة سكنية.

وأوضحت أن المدن الجديدة ستغير جودة الحياة وتحل أزمة السكن، مؤكدة أنه سيتم بناء 15 ألف وحدة سكنية فى عدد من المحافظات، وأنه تم تنفيذ وحدات إسكان متوسط تصل لـ23 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة.