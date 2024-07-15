حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 15 يوليو 2024 12:31 مساءً - عقد الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاثنين، مع اللواء مهندس يسري سالم مساعد الوزير لشئون الأبنية التعليمية وقيادات ومهندسي الهيئة؛ لمناقشة الاستعدادات لجاهزية المدارس على مستوى الجمهورية للعام الدراسي الجديد 2024-2025.

وزير التعليم يستعرض مع قيادات هيئة الأبنية التعليمية استعدادات المدارس للعام الدراسي الجديد

وزير التعليم يستعرض مع قيادات هيئة الأبنية التعليمية استعدادات المدارس للعام الدراسي الجديد

جاء الاجتماع عقب الزيارة التي أجراها الدكتور محمد عبد اللطيف لمحافظة قنا واجتماعه مع قيادات التعليم بمحافظات قنا وسوهاج والأقصر وأسوان أمس، حيث استعرض الاجتماع شرحا تفصيليا للجهود التي تقوم بها الهيئة العامة للأبنية التعليمية لزيادة أعداد الفصول على مستوى الجمهورية.

كما استعرض الاجتماع جهود تنفيذ الصيانات العاجلة والبسيطة بالمدارس على مستوى الجمهورية، حيث وجه الدكتور محمد عبد اللطيف، بسرعة تنفيذها قبل بداية العام الدراسي الجديد 2024-2025.

وزير التعليم يعقد اجتماعًا مع قيادات هيئة الأبنية التعليمية وزير التعليم يعقد اجتماعًا مع قيادات هيئة الأبنية التعليمية

تفعيل الكاميرات داخل الفصول الدراسية جنبًا إلى جنب

سبق ووجه الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة تفعيل الكاميرات داخل الفصول الدراسية جنبًا إلى جنب، مع تفعيل لائحة الانضباط بشكل كامل للمساهمة في ضبط العملية التعليمية بالمدارس.

وأكد وزير التعليم خلال تصريحات صحفية له، أنه يعتزم اقتحام المشكلات والمعوقات بمشاركة كل الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية، وإعادة هيبة المعلم وتقديم كل سبل الدعم له للقيام بدوره على أكمل وجه.