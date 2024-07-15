نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. صندوق تكافل "الصحفيين" يغلق باب الترشّح لانتخاب مجلس إدارة جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يغلق صندوق التكافل الاجتماعي بنقابة الصحفيين، اليوم الإثنين، باب الترشّح أمام أعضائه، لانتخاب مجلس إدارة جديد، بعد توقّف للانتخابات دام نحو 9 سنوات.

وكانت قد أعلنت نقابة الصحفيين، عن فتح باب الترشّح لعضوية محلس إدارة صندوق التكافل، بدءًا من السبت أول أمس 13 يوليو 2024، ولمدة ثلاث أيام متتالية.

الأوراق المطلوبة للترشّح:

1- صورة البطاقة الشخصية وكارنيه النقابة.

2- دمغة بقيمة (100) جنيه من خزينة النقابة.

3- إيصال سداد بمبلغ (200) جنيه لصالح الصندوق قيمة الـ(CD) الخاص بأرقام تليفونات وإيميلات السادة أعضاء الجمعية العمومية، الذى سيحصل عليه العضو المرشح بعد إعلان الكشوف النهائية.

مع العلم بأنه يجب أن يكون مسددًا لجميع الالتزامات المفروضة.

• مواعيد الترشيح: أيام 13، 14، 15 يوليو 2024م (من الساعة 10ص إلى 3 عصرًا).

• التنازلات والطعون: يومي 16، 17 يوليو 2024م (من الساعة 10ص إلى 3 عصرًا).

• إعلان الكشوف النهائية: الخميس 18 يوليو 2024م.