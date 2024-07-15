نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيخ الأزهر يصل أرض الوطن بعد جولة خارجية لماليزيا وتايلاند وإندونيسيا والإمارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بحمد الله تعالى، أرض الوطن، صباح اليوم، بعد جولة خارجية لجنوب شرق آسيا، ضمت ماليزيا وإندونيسيا وتايلاند، تلتها زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.و

وعقد الإمام الأكبر لقاءات مع ملوك الدول ورؤسائها وأمرائها لبحث سبل حشد الجهود الدولية لوقف العدوان على غزة، وسبل تعزيز الاستفادة من خبرات الأزهر الدعوية والعلمية في هذه الدول، وسبل مواجهة تنامي الإسلاموفوبيا، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.