مصطفى مدبولي: سكن لكل المصريين مثال يُحتذى به في بناء...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 15 يوليو 2024 01:32 مساءً - تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لمحور محدودي الدخل، بمدينة حدائق العاصمة، إحدى مدن الجيل الرابع؛ يرافقه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، المشرف على قطاع مكتب وزير الإسكان، والمهندس أمين حسن غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، ومي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية حدائق العاصمة، ومسئولو الوزارة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أننا اليوم على أرض إحدى مدن الجيل الرابع، التي يتم بها تنفيذ وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لمحوري محدودي الدخل ومتوسطي الدخل، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتأتي على رأس المشروعات القومية التي تتولى الدولة تنفيذها؛ لتوفير وحدات سكنية ملائمة لاحتياجات المواطنين، حيث إنها تسهم في توفير وحدات سكنية لائقة بأسعار مناسبة، لمختلف شرائح الدخل، خاصة محدودي الدخل، وكذا توفير مئات الآلاف من فرص العمل.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: هذه المبادرة القومية أصبحت مثالًا يُحتذى به في بناء مجتمعات عمرانية حضارية متكاملة الخدمات للمواطنين منخفضي الدخل، وتوفير فرص استثمارية عديدة.

وخلال تفقد رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه نموذجًا جاهزًا لإحدى الوحدات السكنية بالمبادرة، وجه بضرورة العمل بجدية على التوسع في إقامة وحدات للإسكان الذى يخدم منخفضى الدخل، ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" في مختلف المدن الجديدة؛ وذلك لتوفير الوحدات الملائمة لهم.

وخلال احتفالية التسليم عبر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن خالص شكره للقيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء على اختياره لتولي المسئولية الملقاة على عاتقه، والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بتوفير جودة حياة للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، متعهدا ببذل قصارى جهده لاستكمال مسيرة العمل في هذا القطاع الحيوي، معربا في الوقت نفسه عن تقديم شكره للدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان السابق، مؤكدا أنه بذل جهودا كبيرة في مختلف المشروعات التي تتولى تنفيذها الوزارة وأجهزتها.