وزير الدولة للإنتاج الحربي يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين بنها للصناعات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 15 يوليو 2024 01:32 مساءً - شهد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي توقيع اتفاقية تعاون بين شركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع ١٤٤ الحربي) وشركة "تاليس" الفرنسية.

جاء ذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات القوات المسلحة.

قام بتوقيع الاتفاقية كل من المهندس طارق العباسي رئيس مجلس إدارة "بنها للصناعات الإلكترونية" وكريستوف سالمون نائب الرئيس التنفيذي للاتصالات الآمنة وأنظمة المعلومات بشركة "تاليس" الفرنسية، بحضور المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ومحمد بكر المستشار الإعلامي للسيد الوزير وإبراهيم محمد رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.

التعاون في مجال التدريب والبحث والتطوير

أوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن توقيع الاتفاقية يستهدف التعاون في مجال التدريب والبحث والتطوير فيما يتعلق بإنتاج أجهزة الاتصال وأنظمة الإشارة في ضوء العقد الموقع بين الجانبين لإنشاء شركة مساهمة مصرية جديدة تحت اسم "تاليس اند بنها للصناعات الإلكترونية ش.م.م"، مشيرًا إلى أن هذا التوقيع يأتي في إطار حرص الوزارة على توطين التكنولوجيات التصنيعية الحديثة داخل شركاتها التابعة بالتعاون مع الشركات العالمية، مؤكدًا على أن المهمة الأساسية للوزارة تتمثل في تلبية احتياجات ومطالب القوات المسلحة من مختلف الذخائر والأسلحة والمعدات والأنظمة الإلكترونية المتطورة مضيفًا أنه يتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات التابعة لتصنيع منتجات مدنية بجودة عالية وبأسعار منافسة وكذلك المساهمة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية المختلفة التي تتم بالدولة وتهدف إلى خدمة المواطنين وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي، لافتًا إلى حرص وزارة الإنتاج الحربي على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتكامل مع القطاع الخاص المحلي والعالمي في مجالات التصنيع المختلفة تماشيًا مع التوجه العام للدولة وتحقيق سياستها الرامية إلى تطوير وتطويع القدرات والإمكانيات التصنيعية والفنية والتكنولوجية المتاحة بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيدٍ مصرية وبأعلى معايير الجودة العالمية، وأعرب عن حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات الرئيس بالاهتمام برفع القدرات البشرية وهو ما يحققه التعاون مع شركة "تاليس" حيث تنص الاتفاقية على بند يتيح التدريب والتأهيل العملي والفني للعاملين بالشركة وذلك لإعداد كوادر من المهندسين والفنيين في تلك المجالات المتخصصة.

تاليس الفرنسية هي شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا المتقدمة المتخصصة

من جانبه أعرب كريستوف سالمون نائب الرئيس التنفيذي للاتصالات الآمنة وأنظمة المعلومات بشركة "تاليس" الفرنسية عن سعادته بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي ممثلة في شركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي)، كما أعرب عن تمنياته بتحقيق شراكة إستراتيجية من خلال هذا التعاون المشترك تعود بالنفع على الجانبين، موضحًا أن تاليس الفرنسية هي شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا المتقدمة المتخصصة في ثلاثة مجالات أعمال: (الدفاع والأمن، الملاحة الجوية والفضاء، الأمن السيبراني والهوية الرقمية) وتهتم الشركة بالبحث والتطوير في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتقنيات الكمومية والسحابية والجيل السادس، مضيفًا أن "تاليس" تتواجد وتعمل بمصر منذ عام 1973 وخلال هذه الفترة ساهمت في العديد من المشروعات الهامة بالدولة في مختلف المجالات العسكرية والمدنية، لافتًا إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة (مصنع 144 الحربي) خلال فاعليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2023" الذي عُقد بمصر في شهر ديسمبر الماضي، وتلى هذا التوقيع عقد العديد من اللقاءات التي جمعت بين ممثلي شركة تاليس والإنتاج الحربي لبحث سبل التعاون المشترك لتوطين تكنولوجيات التصنيع في المجالات العسكرية والمدنية المختلفة خاصةً في ضوء ما تمتلكه شركة بنها للصناعات الإلكترونية من إمكانيات فنية وتكنولوجية متميزة.

الانفتاح للتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة العاملة بالمجالات الصناعية المختلفة

بدوره صرّح محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة أن توقيع اتفاقية التعاون يأتي في ضوء سياسة العمل بوزارة الإنتاج الحربي والتي ترتكز على الانفتاح للتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة العاملة بالمجالات الصناعية المختلفة، مشيرًا إلى أن الوزير "محمد صلاح" أكد على هامش التوقيع على اهتمام الوزارة بالاستفادة من الخبرات الفرنسية في مجالات التصنيع العسكري المختلفة خاصةً في ضوء علاقات التعاون الوثيقة والأواصر المتينة بين البلدين.