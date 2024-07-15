وزير الإنتاج الحربي يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين "بنها للصناعات الإلكترونية" و"تاليس" الفرنسية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 يوليو 2024 01:33 مساءً - شهد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي توقيع اتفاقية تعاون بين شركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع ١٤٤ الحربي) وشركة "تاليس" الفرنسية، جاء ذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات القوات المسلحة.

قام بتوقيع الاتفاقية كل من المهندس طارق العباسي رئيس مجلس إدارة "بنها للصناعات الإلكترونية" وكريستوف سالمون نائب الرئيس التنفيذي للاتصالات الآمنة وأنظمة المعلومات بشركة "تاليس" الفرنسية، بحضور المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ومحمد بكر المستشار الإعلامي للوزير و إبراهيم محمد رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.

أوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن توقيع الاتفاقية يستهدف التعاون في مجال التدريب والبحث والتطوير فيما يتعلق بإنتاج أجهزة الاتصال وأنظمة الإشارة في ضوء العقد الموقع بين الجانبين لإنشاء شركة مساهمة مصرية جديدة تحت اسم "تاليس اند بنها للصناعات الإلكترونية ش.م.م"، مشيراً إلى أن هذا التوقيع يأتي في إطار حرص الوزارة على توطين التكنولوجيات التصنيعية الحديثة داخل شركاتها التابعة بالتعاون مع الشركات العالمية.

وأكد أن المهمة الأساسية للوزارة تتمثل في تلبية احتياجات ومطالب القوات المسلحة من مختلف الذخائر والأسلحة والمعدات والأنظمة الإلكترونية المتطورة مضيفاً أنه يتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات التابعة لتصنيع منتجات مدنية بجودة عالية وبأسعار منافسة وكذلك المساهمة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية المختلفة التي تتم بالدولة وتهدف إلى خدمة المواطنين وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.

ولفت إلى حرص وزارة الإنتاج الحربي على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتكامل مع القطاع الخاص المحلي والعالمي في مجالات التصنيع المختلفة تماشياً مع التوجه العام للدولة وتحقيق سياستها الرامية إلى تطوير وتطويع القدرات والإمكانيات التصنيعية والفنية والتكنولوجية المتاحة بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيدٍ مصرية وبأعلى معايير الجودة العالمية، وأعرب عن حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات الرئيس بالاهتمام برفع القدرات البشرية وهو ما يحققه التعاون مع شركة "تاليس" حيث تنص الاتفاقية على بند يتيح التدريب والتأهيل العملي والفني للعاملين بالشركة وذلك لإعداد كوادر من المهندسين والفنيين في تلك المجالات المتخصصة.