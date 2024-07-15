نجلاء رضوان: الحملة القومية لتحصين المواشي تستغرق حوالي شهر ونصف

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 يوليو 2024 01:33 مساءً - أعلنت الدكتورة نجلاء رضوان، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي البيطري، انطلاق الحملة القومية الثانية لعام 2024 للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية، مشيرة إلى أن الحملة الأولى كانت في بداية العام الجاري، كما يتم استهداف 3 حملات قومية طوال العام.

وأضافت «رضوان»، خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلامي مصطفى كفافي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية تستغرق حوالي شهر ونصف، وتستهدف تحصين كل الحيوانات، إلى جانب رفع المستويات المناعية لهم، موضحة أن الهدف الرئيسي من الحملة هو حماية الثروة الحيوانية وتنميتها.