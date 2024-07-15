صديق العيسوي: برنامجي الانتخابي سيركّز على تنمية موارد صندوق تكافل "الصحفيين" وحثّ أعضاء النقابة على الاشتراك

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أحمد جودة - القاهرة - قال الصحفي صديق العيسوي المرشح لعضوية مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي بنقابة الصحفيين، إن هدفه الأساسي خدمة أعضاء النقابة جميعًا، وحثّهم على الاشتراك في عضوية الصندوق، لتأمين مستقبلهم ومستقبل أسرهم، وكذلك مضاعفة المميزات التكافلية للصندوق، لجذب الأعضاء الجدد.

وأضاف في تصريحات لـ "دوت الخليج"، أنه بصدد وضع برنامج انتخابي محدد، لعرضه على أعضاء الجمعية العمومية، والعمل على تنفيذه لنيل ثقة زملائه، وذلك رغبةً في استكمال ما بدأه زملائه من أعضاء المجلس السابق، لتطوير العمل داخل الصندوق خلال الفترة المقبلة، وتنمية موارده، ووضع حلول مبتكرة لأي عقبات تواجه الصندوق مستقبلًا.

وأكد “العيسوي” أن برنامجه الانتخابي الذي يعمل عليه الآن، سيركّز بشكل أكبر على أفكار لتنمية موارد الصندوق، واستغلال الأموال المتاحة فيه.

فتح باب الترشّح لخوض انتخابات مجلس إدارة صندوق تكافل “الصحفيين”

وكانت قد أعلنت نقابة الصحفيين، عن فتح باب الترشّح لعضوية محلس إدارة صندوق التكافل، بدءًا من السبت 13 يوليو 2024، ولمدة ثلاث أيام متتالية.

وعلى من يرغب بالترشّح، التوجّه لمقر إدارة الصندوق بالدور الثاني بالنقابة، وإحضار الأوراق الآتية:

1- صورة البطاقة الشخصية وكارنيه النقابة.

2- دمغة بقيمة (100) جنيه من خزينة النقابة.

3- إيصال سداد بمبلغ (200) جنيه لصالح الصندوق قيمة الـ(CD) الخاص بأرقام تليفونات، وإيميلات أعضاء الجمعية العمومية، الذي سيحصل عليه العضو المرشّح بعد إعلان الكشوف النهائية.

مع العلم بأنه يجب أن يكون مسددًا لجميع الالتزامات المفروضة.

• مواعيد الترشيح: أيام 13، 14، 15 يوليو 2024م (من الساعة 10ص إلى 3 عصرًا).

• التنازلات والطعون: يومي 16، 17 يوليو 2024م (من الساعة 10ص إلى 3 عصرًا).

• إعلان الكشوف النهائية: الخميس 18 يوليو 2024م.

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صديق العيسوي يتقدّم بأوراق ترشحه لخوض انتخابات مجلس إدارة صندوق تكافل “الصحفيين”