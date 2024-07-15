نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الصحفيين” تنظّم دورة تدريبية للغة الإنجليزية للزملاء وأبنائهم فوق 16 عام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مركز التدريب والبحوث بنقابة الصحفيين، عن تنظيم دورة تدريبية متقدمة لعدد محدود من الأشخاص بأسبقية الحجز والسداد، حول اللغة الإنجليزية، للصحفيين وأبنائهم فوق 16 عام.

ويتم تنفيذ الدورة، وتُجرى أعمالها على مدار 18 ساعة تدريب، موّزعة على 12 جلسة، بواقع 3 جلسات في اليوم، لـ4 أيام تدريبية.

يحاضر في الدورة التدريبية، داليا أمين مدرب محترف للغة الإنجليزية للصحفيين والكبار، واستشاري محترف للتدريب الشخصي والتنمية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.