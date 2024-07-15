نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يتفقد انتظام العمل داخل مستشفي البدرشين المركزي ويطمئن على حالة المرضى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام المهندس عادل النجار بجولة تفقدية صباح اليوم الإثنين لتفقد الخدمات المقدمة للمواطنين بمركز ومدينة البدرشين.

إستهل محافظ الجيزة جولته بتفقد سير العمل بمستشفى البدرشين المركزى للوقوف على الخدمات المقدمة للمرضى من المترددين على المستشفى من أهالى البدرشين ومحيطها.

شملت جولة المحافظ المرور على أقسام الإستقبال والرعاية والحضانات والغسيل الكلوى ووحدة معالجة المياه.

وإستمع محافظ الجيزة لمخططات التطوير الجارية بالمستشفى من قبل مدير مديرية الشئون الصحية ومدير عام المستشفى، وناقش مع أعضاء مجلس النواب عدد من مقترحات التحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمستشفى.

وحرص المحافظ على الاستماع لآراء المرضي المتواجدين بالمستشفي عن مستوي الخدمة المقدمة وأي معوقات تواجههم.

وأكد المهندس عادل النجار ان المنظومة الصحية سوف تشهد أعمال تطوير وتحسين شامل لمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين انطلاقًا من الاهتمام البالغ الذي توليه الدولة لذلك القطاع الخدمي الهام.

مشيرًا إنه جاري تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة للعديد من المستشفيات الوحدات والمراكز الصحية وعلي رأسها مستشفيات ام المصريين العام وبولاق الدكرور لما لهم من أهمية كبيرة في دعم القطاع الصحي وتقديم الخدمات لقطاع عريض من المواطنين.

IMG-20240715-WA0022

IMG-20240715-WA0021

IMG-20240715-WA0018

IMG-20240715-WA0020

IMG-20240715-WA0017

IMG-20240715-WA0019

IMG-20240715-WA0015

IMG-20240715-WA0016

IMG-20240715-WA0013

IMG-20240715-WA0014

IMG-20240715-WA0012

IMG-20240715-WA0011

IMG-20240715-WA0008