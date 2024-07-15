الحد الأدنى للأجور بالمقدمة.. 10 توجيهات من وزير العمل لمديري المديريات

جدة - نرمين السيد - التقى محمد جبران وزير العمل، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع مديري مديريات العمل من المحافظات.





ووجه بضرورة تكثيف الجهود لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم، مشيرا إلى أن كل سُبل التطوير والإمكانيات سيتم توفيرها للمديريات حتى تقوم بدورها على أكمل وجه.

واستمع الوزير من مديري المديريات إلى رؤيتهم ومقترحاتهم في الخطة المُستقبلية للعمل والتواجد وسط المواطنين، خاصة في مجال "التدريب المهني" تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وللتكليفات التي جاءت في بيان "الحكومة الجديدة".

كما وجه الوزير بما يلي:

- استعادة مكانة وهيبة "مُفتشي العمل" وتوعيتهم بشأن آليات تطبيق قرارات "الحد الأدنى للأجور" في مواقع العمل والإنتاج .

-التواصل مع الشركات الخاصة لمعرفة احتياجاتها من فرص العمل الحقيقة، وتدريب الشباب عليها.

- تدريب ودمج ذوي الهمم في سوق العمل تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

- التصدي للشائعات والصفحات والشركات الوهمية التي تنصب على الشباب باسم الوزارة خاصة في مجال فرص العمل، ومنح العمالة غير المنتظمة.

ـ التوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة.

ـ توجيه مديرية عمل القاهرة بالتواجد وسط العمالة غير المُنظمة بالميادين لحصرهم وتقديم خدمات لهم،كنموذج أولي قبل تعميمه على باقي المحافظات.

- تكثيف جهود مكاتب التمثيل العمالي بالخارح بتوفير فرص عمل للشباب المصري، تنسيقًا مع الشركات الخارجية تحت أعين وبمشاركة "الوزارة".

- إعداد كوادر شبابية قيادية كصف ثانِ وتأهيلهم على تحمل المسؤوليات.

- المشاركة في مشروع دمج البدو بشبة جزيرة سيناء من خلال توفير فرص عمل، وتدريب مهني، ومشروعات ريادة أعمال.

- تعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية.