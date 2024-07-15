عاجل.. الرئيس السيسي: الرياضة تعكس مدى تحضر الدول والشعوب

جدة - نرمين السيد - الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي اللاعبين والمدربين الحاصلين عل ميداليات ذهبية ببطولة الألعاب الإفريقية.





جاء ذلك استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، اللاعبين والمدربين، الحاصلين على ميداليات ذهبية ببطولة الألعاب الإفريقية، تكريماً لهم. وأضاف الرئيس أن الرياضة تعكس مدى تحضر الدول والشعوب.

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