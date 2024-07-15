السيسي: لدينا فرصة لوجود أعداد كبيرة من اللاعبين الدوليين المميزين

جدة - نرمين السيد - الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لدينا فرصة لوجود أعداد كبيرة من اللاعبين الدوليين المميزين.





جاء ذلك خلال لقائه اللاعبين والمدربين الحاصلين على ميداليات ذهبية ببطولة الألعاب الأفريقية، المعروض على قناة إكسترا نيوز، اليوم الإثنين. وأشار إلى أن الرياضة تعكس مدى تحضر الدول والشعوب.

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