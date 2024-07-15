مصر تعزي الصومال في تفجير مقديشو: عمل إرهابي مشين

جدة - نرمين السيد - مبنى الخارجية المصرية

أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة يوم ١٥ يوليو الجارى، التفجير الارهابي الذي استهدف مقهى مزدحم في العاصمة الصومالية مقديشو، والذي أسفر عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين.





أدانت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة، اليوم، التفجير الإرهابي الذي استهدف مقهى مزدحم في العاصمة الصومالية مقديشو، وأسفر عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين. وأعربت مصر عن خالص التعازي لحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، ولذوي ضحايا هذا العمل الإرهابى المشين، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. وأعربت مصر عن تضامنها الكامل ودعمها لمساعي دولة الصومال الشقيقة في مواجهة كافة أشكال التطرف والإرهاب.

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