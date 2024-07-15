السفارة المصرية لدى ناميبيا تحتفل بالعيد القومى

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 15 يوليو 2024 04:28 مساءً - أقام السفير وائل لطفى، سفير جمهورية مصر العربية لدى ناميبيا، احتفالية ذكرى ثورة ٢٣ يوليو، والتي شاركت فيها نائبة وزير العلاقات الدولية والتعاون الناميبية ممثلة عن الحكومة الناميبية، فضلاً عن عدد من نواب الوزراء والمحافظين وكبار المسئولين والسفراء المعتمدين لدى ناميبيا، والأنبا جوزيف اسقف الكنيسة المصرية لدى ناميبيا ومالاوى وزيمبابوى وبوتسوانا، وكذلك أقطاب الجالية المصرية ولفيف من الشخصيات البارزة بالمجتمع الناميبي.

هذا، وقد تناول السفير المصرى الدور الحيوى لثورة ٢٣ يوليو على الصعيد الداخلي وأثرها المباشر على دول الجوار الإقليمي، كما تطرق إلى تطورات العلاقات المصرية الناميبية المتميزة على المستوى الثنائي ودعم مصر للجانب الناميبي في مختلف القطاعات التنموية والتدريب، فضلاً عن جهود مصر في إحلال السلام في القارة الإفريقية من واقع عضويتها في مجلس الأمن والسلم الإفريقي، وكذلك جهود الوساطة لوقف إطلاق النار في السودان وفلسطين.

وأشاد السفير وائل لطفي بنشاط دولة ناميبيا المكثف في محيطها الإقليمي والدولي، وذلك باستضافة القمة الإفريقية للهيدروجين الأخضر، ثم الاستضافة المشتركة مع ألمانيا لقمة عهد المستقبل بالأمم المتحدة في نيويورك خلال شهر سبتمبر المقبل.

ومن جانبها، حرصت نائبة وزير العلاقات الدولية والتعاون الناميبية على الإشادة بدعم مصر التاريخي للقارة الإفريقية بصفة عامة وناميبيا بصفة خاصة، مشيدة بالعمق التاريخي والحضارى للدولة المصرية والذي ينعكس دوماً في التوجهات المصرية لتحقيق السلام والاستقرار في ربوع القارة الإفريقية، مبدية سعادتها بمستوى التعاون الثنائي لاسيما في مجالات الزراعة والصحة، وكذلك برامج تدريب ورفع قدرات الكوادر الناميبية.