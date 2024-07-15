10 توجيهات من وزير العمل إلى مديري مديريات العمل بالمحافظات

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 15 يوليو 2024 04:28 مساءً - إلتقى محمد جبران وزير العمل ،صباح اليوم الإثنين ،بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ،مع مديري مديريات العمل من كافة المحافظات..ووجه الوزير بضرورة تكثيف الجهود ،لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم ..وأكد على أن كل سُبل التطوير،والإمكانيات سيتم توفيرها للمديريات حتى تقوم بدورها على أكمل وجه..وإستمع الوزير من مديري المديريات إلى رؤيتهم ،ومقترحاتهم في الخطة المُستقبلية للعمل والتواجد وسط المواطنين،خاصة في مجال "التدريب المهني" ،تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،وللتكليفات التي جاءت في بيان "الحكومة الجديدة "..

وبحسب بيان صحفي جاءت توجيهات الوزير كما يلي :1-التواصل مع الشركات الخاصة لمعرفة إحتياجاتها من فرص العمل الحقيقة،وتدريب الشباب عليها...2-تدريب ودمج ذوي الهمم في سوق العمل تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية..3-التصدي لكافة الشائعات ،والصفحات ،والشركات الوهمية التي تنصب على الشباب بإسم الوزارة خاصة في مجال فرص العمل، ومنح العمالة غير المنتظمة ..4-التوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة..5-توجيه مديرية عمل القاهرة بالتواجد وسط العمالة غير المُنظمة بالميادين لحصرهم وتقديم خدمات لهم،كنموذج أولي قبل تعميمه على باقي المحافظات ..6-تكثيف جهود مكاتب التمثيل العمالي بالخارح بتوفير فرص عمل للشباب المصري، تنسيقًا مع الشركات الخارجية تحت أعين وبمشاركة "الوزارة"..7-إعداد كوادر شبابية قيادية كصف ثانِ وتأهيلهم على تحمل المسؤوليات ..8-المشاركة في مشروع دمج البدو بشبة جزيرة سيناء من خلال توفير فرص عمل ،و تدريب مهني، ومشروعات ريادة أعمال..9-تعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ،10-إستعادة مكانة وهيبة "مُفتشي العمل "..وتوعيتهم بشأن أليات تطبيق قرارات "الحد الأدنى للأجور" في مواقع العمل والإنتاج ...