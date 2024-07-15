وزير الأوقاف يتابع سير العمل بديوان عام الوزارة ويلتقي كافة الموظفين ويستمع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 15 يوليو 2024 04:28 مساءً - وزير الأوقاف: نستهدف مواصلة الجهود لمتابعة تنفيذ خطط عمل الوزارة .. بهدف تطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل

أجرى فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف جولة تفقدية للإدارات المختلفة بديوان عام الوزارة لمتابعة سير العمل، وذلك بمشاركة السيد اللواء عمرو فاروق شكري الوكيل الدائم للوزارة، والدكتور نوح عبد الحليم العيسوي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير والدكتور عبد الله حسن عبد القوي مساعد الوزير لشئون المتابعة.

ووجه وزير الأوقاف خلال جولته التفقدية التحية لكافة العاملين بالوزارة، مؤكدًا أهمية مواصلة الجهود لمتابعة تنفيذ خطط عمل الوزارة، بهدف تطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

كما أكد وزير الأوقاف أهمية تعزيز كفاءة العمل والسعي المتواصل لنشر ثقافة التميز الإداري ؛ لتحقيق الأهداف التي نص عليها برنامج الحكومة الجديدة وعلى رأسها بناء الإنسان المصري، فضلًا عن استغلال الأدوات والآليات المختلفة لإعادة بناء الشخصية المصرية الوطنية من منطلق ديني.

واستمع فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف إلى كافة طلبات الموظفين العاملين بديوان عام وزارة الأوقاف وكلف بسرعة دراستها وعمل اللازم نحو سرعة الاستجابة -بكل ما هو متاح- لهذه الطلبات في أسرع وقت.

من جانبهم وجه موظفو الوزارة التهنئة لفضيلة الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري على تولي حقيبة وزارة الأوقاف، متعهدين بمواصلة سير العمل من أجل الوصول إلى الأهداف المرجوة.