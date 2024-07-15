مصر تدين التفجير الارهابي في العاصمة الصومالية مقديشو

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 يوليو 2024 04:29 مساءً - أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة يوم ١٥ يوليو الجارى، التفجير الارهابي الذي استهدف مقهى مزدحم في العاصمة الصومالية مقديشو، والذي أسفر عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين.

وأعربت مصر عن خالص التعازي لحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، ولذوي ضحايا هذا العمل الإرهابى المشين، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.

هذا، وأعربت جمهورية مصر العربية عن تضامنها الكامل ودعمها لمساعي دولة الصومال الشقيقة في مواجهة كافة أشكال التطرف والإرهاب.