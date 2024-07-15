لن ننسى.. «إكسترا نيوز» تعرض تقريرا عن حادث الفرافرة (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 يوليو 2024 04:29 مساءً - عرضت قناة إكسترا نيوز، تقريرا تليفزيونيا بعنوان: "لن ننسى.. حادث الفرافرة"، وقالت: "قبيل لحظات من انطلاق آذان المغرب في 21 رمضان، كان جنودنا وضباطنا الصائمين من قوات حرس الحدود بالكيلو 100 في طريق الواحات استعدادا لتناول طعام الإفطار، فشن خوارج العصر هجومهم الغادر الإرهابي في حادث الفرافرة الدامي".
وتابع التقرير: "وأطلق 20 فردا من الإرهابيين بقيادة الخائن هشام عشماوي وابل من النيران الكثيفة، وهم يستقلون 4 عربات دفع رباعي إحداها تحمل براميل بها مواد متفجرة وقنابل يدوية وأخرى قذائف أر بي جي".
وأردف: "تسلح الإرهابيون بأسلحة متطورة تعكس حجم التمويل والمؤامرة التي كانت تحاك ضد أمن واستقرار مصر".
وأسفر الهجوم الإرهابي عن استشهاد ضابطين وضابط صف و19 مجندا لقوا وجه ربهم الكريم صابرين صائمين محتسبين، واستمر تبادل إطلاق النيران بين الطرفين لأكثر من ساعة نجحت خلاله قوات حرس الحدود في قتل 5 من مرتكبي الهجوم الغادر.
وواصل: "جرى تبادل إطلاق النيران بين الفريقين واستمر لأكثر من ساعة، ونجحت خلاله قوات حرس الحدود في قتل 5 من مرتكبي الهجوم الغادر، وأصيب قائد الخوارج الخائن هشام عشماوي إصابة كبيرة في ساقه".