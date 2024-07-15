لن ننسى.. «إكسترا نيوز» تعرض تقريرا عن حادث الفرافرة (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 يوليو 2024 04:29 مساءً - عرضت قناة إكسترا نيوز، تقريرا تليفزيونيا بعنوان: "لن ننسى.. حادث الفرافرة"، وقالت: "قبيل لحظات من انطلاق آذان المغرب في 21 رمضان، كان جنودنا وضباطنا الصائمين من قوات حرس الحدود بالكيلو 100 في طريق الواحات استعدادا لتناول طعام الإفطار، فشن خوارج العصر هجومهم الغادر الإرهابي في حادث الفرافرة الدامي".

وتابع التقرير: "وأطلق 20 فردا من الإرهابيين بقيادة الخائن هشام عشماوي وابل من النيران الكثيفة، وهم يستقلون 4 عربات دفع رباعي إحداها تحمل براميل بها مواد متفجرة وقنابل يدوية وأخرى قذائف أر بي جي".