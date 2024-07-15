«إكسترا نيوز» ترصد تطورات الأوضاع عند الجانب المصري من معبر رفح البري

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 يوليو 2024 04:29 مساءً - قال كريم رجب، مراسل اكسترا نيوز من معبر رفح البري، إن الأوضاع الميدانية والإنسانية المتأزمة في تصاعد مستمر في قطاع غزة، بسبب ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ولم تسمح اليوم إلا بمرور عدد قليل للغاية من الشاحنات التي اتجهت إلى معبر كرم أبو سالم من الأراضي المصرية.

وأضاف رجب، خلال تصريحاته عبر فضائية "اكسترا نيوز"، مع الإعلامي محمود السعيد، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي سمحت فقط بعبور بلغت 16 شاحنة مساعدات إغاثية وغذائية، فضلًا عن 11 شاحنة من الوقود. وأوضح، أن تلك الشاحنات لا تزال تخضع لعمليات المراجعة والتدقيق من جانب سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمعبر كرم أبو سالم، مشددًا على أن تلك الإجراءات المعقدة قد تعثر بعض الشاحنات ولن تدخل للفلسطيين في غزة بسبب تعنت الاحتلال الإسرائيلي.