انطلاقُ فعاليات «معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب».. ومسابقة دولية كبرى الفترة المقبلة (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 يوليو 2024 04:29 مساءً - انطلقت النسخة التاسعة عشرة من «معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب»، يوم الإثنين، 15 يوليو، ويستمر خلال الفترة من 15 يوليو حتى 28 يوليو الجاري، بمشاركة نحو ٧٧ دار نشر، وذلك بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحاد الناشرين المصريين والعرب.

افتتح المعرض الدكتور أحمد عبد الله زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، يرافقه الدكتور أحمد هنو؛ وزير الثقافة، والفريق أحمد خالد؛ محافظ الإسكندرية، وعدد من السفراء وقناصل الدول العربية والأجنبية.

وخلال كلمته في الافتتاح، أعلن الأستاذ الدكتور أحمد عبد الله زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية إطلاق «جائزة مكتبة الإسكندرية للقراءة»، لافتًا إلى أن الجائزة تهدف إلى تعزيز وربط القارئ المصري بهويته من خلال مسابقات في القراءة، حيث ستركز النسخة الأولى من هذه المسابقة على التراث المصري خلال القرن التاسع عشر.

وأوضح الأستاذ الدكتور أحمد عبد الله زايد أنَّه سيتم تكريم ١٠٠ قارئ في هذه المسابقة بجوائز مالية قيِّمة، فضلًا عن استضافتهم لمدة شهر في الإسكندرية للتفاعل مع الوسط الثقافي والأدبي المصري، حيث سيتم تنظيم لقاءات بين الشباب والمثقفين.

وأشار إلى أنَّ التقدُّم لهذه الجائزة وكذلك مراحلها الأولى سيكون إلكترونيًّا للتسهيل على المشاركين في المسابقة.

وقال مدير مكتبة الإسكندرية إن مكتبة الإسكندرية بصدد الإعلان عن مسابقة دولية كبرى خلال الفترة المقبلة، تهدف إلى تكريم المبدعين في مجالات العلوم الطبيعية والثقافية والفنية المختلفة.

وأشار الأستاذ الدكتور أحمد عبد الله زايد إلى أنَّ «معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب» هو فرصة هامة للتواصل بين القرَّاء والمثقفين في محافظة الإسكندرية، حيث سيُقام أكثر من ١٦٠ فعالية ثقافية خلال أيام المعرض.

وأكَّد الأستاذ الدكتور أحمد عبد الله زايد حِرص مكتبة الإسكندرية على إتاحة الكتب للقارئ من خلال دور النشر المختلفة بالإضافة إلى سوق الكتب المستعملة.

من جانبه، أكَّد الفريق أحمد خالد سعيد؛ محافظ الإسكندرية أهمية الدور الثقافي لمكتبة الإسكندرية. وقال إن مدينة الإسكندرية هي مدينة للثقافة والفنون وكانت مقصدًا لكل شعوب حوض البحر المتوسط. وأضاف أنه ليس غريبًا على مكتبة الإسكندرية أن تحتضن معرضًا للكتاب، فهي لها الريادة الثقافي قديمًا وحديثًا.

وتابَع محافظ الإسكندرية كلمته قائلًا: «مكتبة الإسكندرية هي أقدم مكتبة عامة في التاريخ حيث كانت ملتقى لثقافات الشرق والغرب».

وقال إنَّ معرض الكتاب هذا، هو فرصة لأبناء الشعب السكندري لمتابعة كافة الأحداث الثقافية التي تهدف إلى تعميق الانتماء إلى الدولة المصرية وتشجيع الشباب على القراءة، مؤكِّدًا دعم محافظة الإسكندرية لكلِّ الأنشطة والفعاليات الثقافية التي تُقام على أرض محافظة الإسكندرية.

من جانبه قال الدكتور أحمد هنو؛ وزير الثقافة: إن مكتبة الإسكندرية هي منارة للعلم والثقافة كمًّا وكيفًا، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي تقوم به المكتبة في نشر المعرفة. وأوضح أن «معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب» كان حلمًا لكلِّ أهل الإسكندرية وتحقَّق بإعادة افتتاح مكتبة الإسكندرية، لافتًا إلى أن المعرض أسهَم في تسليط الضوء على المواهب الفنية والثقافية بالإسكندرية. كما أوضح أنَّ المعرض يُعَدُّ أحد أهمِّ جسور ربط الثقافة العربية وامتداد للدور التنويري، وساحة ثقافية مضافة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأعلن وزير الثقافة عن المؤتمر السنوي الذي ينظِّمه مركز تحقيق التراث في يومَي ٢٤ و٢٥ سبتمبر المقبل، حيث سيركِّز المؤتمر هذا العام على التراث في الإسكندرية.

وفي كلمة الدكتور هشام عبد العزيز؛ رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف -نيابةً عن الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري؛ وزير الأوقاف- قال إن القراءة هي أساس الحياة للإنسان، فدون القراءة لا تكون حياة. وأضاف أن مكتبة الإسكندرية أضحت مركزًا للتميز في نشر المعرفة والتفاعل بين الحضارات المختلفة.

وقال إن وزارة الأوقاف تُسهِم من خلال جناحها في نشر وبناء المعرفة عبر عدة إصدارات تهدف إلى نشر الفكر الوَسطيّ في المعرض. وأشار إلى أن بناء الإنسان هو أحد أهمِّ مرتكزات تقدُّم الأمم والحضارات؛ لذلك تُولي وزارة للثقافة أهمية قصوى بعملية بناء وعي الإنسان المصري.

هذا، ويُقام على هامش فعاليات «معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب»، 160 حدثًا ثقافيًّا بمشاركة أكثر من 600 مثقف ومفكِّر وفنان وإعلامي.

ويركِّز البرنامج الثقافي هذا العام على مجموعة من المحاور؛ منها: الدراما المصرية، ومصر بين التاريخ وبين الأدب، والذكاء الاصطناعي والمحتويات الإبداعية الصناعية، وجوائز ومبدعون، والعلاقات المصرية الثقافية، ولقاءات مع شخصيات بارزة؛ لكل محور من المحاور ينظِّم البرنامج الثقافي مجموعةً من الأنشطة.

تنطلق فعاليات البرنامج الثقافي يوم الثلاثاء، الموافق 16 يوليو، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وذلك بندوة افتتاحية للمعرض، وتكريم المبدعين الحاصلين على جوائز الدولة من ترشيح مكتبة الإسكندرية؛ منهم الأستاذ الدكتور محمد صابر عرب؛ وزير الثقافة الأسبق عن جائزة النيل، والأستاذ الدكتور ماجد عثمان؛ وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، عن جائزة الدولة التقديرية، والأستاذ الدكتور حسين حمودة عن جائزة الدولة التقديرية في الآداب، والفنان الكبير أنسي أبو سيف عن جائزة الدولة التقديرية في الفنون، والأستاذة الدكتورة سامية قدري عن جائزة الدولة للتفوق.

يضمّ البرنامج الثقافي للمعرض مجموعة من أبرز الأدباء في العالم العربي: محمد سلماوي، وإبراهيم عبد المجيد، ويوسف القعيد، وجلال برجس، ووحيد الطويلة، وسمير الفيل، والدكتور مصطفى رجب، وياسر قطامش، ومنصورة عزّ الدين، ورشا سمير، وطارق إمام، والدكتور خيري دومة، وأحمد عبد المجيد، وأحمد مهنى، ونعيم صبري، والدكتور مدحت العدل، ونور عبد المجيد، والدكتورة صفاء النجار، ونوال مصطفى، وعادل عصمت، وأسامة الشاذلي، وأحمد مرسي، والدكتور خالد منتصر، ومحمود عبد الشكور، وإيهاب الملاح، والدكتور محمد عفيفي، والمستشار بهاء المري، والإعلامية نشوى الحوفي. ومن الشباب مارك أمجد، وعبد الرحمن الطويل، ومحمد عرب صالح، وغيرهم.

ويقدِّم البرنامج الثقافي هذا العام إطلالةً على الأوضاع الإقليمية، فسيضيف البرنامج الثقافي اللواء الدكتور سمير فرج، والأستاذ الدكتور عليّ الدين هلال، والدكتور علي كمال؛ للحديث عن القضايا الشائكة في منطقة الشرق الأوسط، والحديث عن غزة.

كما يقدِّم البرنامج هذا العام محورًا خاصًّا بالإعلام والصحافة، حيث يستضيف المعرض مجموعة من الندوات الهامة؛ منها ندوة «الإعلامي الاستراتيجي.. الشركة المتحدة نموذجًا» يتحدث فيها كلٌّ من الأستاذ عمرو الفقي، والإعلامي أحمد الطاهري، والإعلامي محمد الباز، والإعلامي أحمد فايق. كما يقدِّم البرنامج ندوة حول «مستقبل الصحافة في مصر» يتحدث فيها الكاتب الصحفي أسامة السعيد، والكاتبة الصحفية علا الشافعي، والكاتب الصحفي ماجد منير، ويدير اللقاء الكاتب الصحفي علاء عبد الهادي. وعن الإعلام والوعي الصحي، يتحدث أحمد رشاد وشريف مدكور، والدكتور أحمد مرسي، وتقدِّمه رنا عرفة. وعن الإعلام الرياضي تستضيف الصحفية أميرة فتحي الإعلاميَّ إبراهيم فايق في حوار مفتوح. ويقدِّم البرنامج ندوة عن الصحافة الثقافية في العالم العربي، يستضيف فيها البرنامج كلًّا من إبراهيم المليفي (الكويت)، وحسين دعسة (الأردن)، وعبد العزيز الصقعبي (السعودية)، وكمال الذيب (البحرين)، والدكتور حسين حمودة، ومصطفى عبد الله من مصر، ويدير الحوار الدكتور هيثم الحاج علي. كما يقدِّم البرنامج الثقافي في هذا المحور أيضًا «البرامج الثقافية المصرية نماذج إبداعية» يستضيف فيها الدكتورة صفاء النجار، ومحمود شرف، ومن تقديم: زين العابدين خيري.

كما يقدِّم البرنامج الثقافي مجموعةً كبيرة من الأمسيات الشعرية المصرية والعربية، التي يديرها كلٌّ من الشعراء: أيمن صادق، وهناء الكومي، وأماني محفوظ، ويوسف سمير، والفنان محمد خميس. ومن الشباب أحمد صادق أمين. كما يستضيف البرنامج مجموعةً هامة من الشعراء؛ منهم: أحمد بخيت، وأحمد الشهاوي، وصلاح اللقاني، ومن الإسكندرية الأستاذ أحمد فضل شبلول، والشاعر الدكتور فوزي خضر.

ويولي البرنامج الثقافي لـ «معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب» محورًا خاصًّا بالتاريخ والأدب، حيث يستضيف الدكتور محمد عفيفي، والكاتب مصطفى عبيد، والكاتب وليد فكري، والأستاذ شعبان يوسف، والأستاذة زينب عبد الرزاق.

كما يستضيف المعرض أيضًا مجموعةً من الأنشطة الخاصة بالشباب والصحة النفسية، حيث يقدِّم كريم إسماعيل ندوةً حول السلام والسعادة، وحوارًا مفتوحًا بين الباحثة أسماء علاء الدين والإعلامية آية شعيب، والدكتور أحمد عمارة والنائبة آيات الحداد.

كما ينظِّم المعرض هذا العام برنامجًا خاصًّا للذكاء الاصطناعي، فيقدِّم المهندس محمد حنفي يومًا عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التسويق والإعلام الرقمي، ويستضيف المعرض حلقة نقاشية هامة حول المستقبل والتكنولوجيا وجوانبها، ويحاضر فيها كلٌّ من الدكتور أحمد مرسي، والدكتور محمد زهران، والدكتورة مها بالي، ويدير النقاش الأستاذ أحمد عصمت. ويقدِّم الدكتور محمد عبد الظاهر، والدكتورة رشا حجازي ندوة حول الذكاء الاصطناعي والصناعات الإبداعية.

ويقدِّم البرنامج الثقافي محورًا حول الإبداع السكندري في كلّ الفنون تحت عنوان «للإبداع السكندري وجوه كثيرة»؛ ففي الأدب يقدِّم حجاج أدول، والدكتور محمد عبد الحميد خليفة، وآمال الشاذلي، وحنان سعيد، وهناء عبد الهادي، والدكتور بهاء حسب الله، ورشاد بلال، وفي الأغنية إبراهيم نصير، وعماد حسن، وأحمد يحيى، كما يستضيف البرنامج شباب الرواية السكندرية: الدكتور أحمد سلام، وعلي صيام، وعمر سليمان، ومونيكا نبيل عزيز، ومروة خميس، ومن تقديم: حسام صفوت.

يقدِّم البرنامج الثقافي محورًا حول الدراما المصرية؛ فيقدِّم منير عتيبة لقاءً مفتوحًا مع صنَّاع مسلسل «ألف ليلة وليلة.. جودر» يتحدَّث فيه إسلام خيري، وأنور عبد المغيث، وتيمور نيمور، وأحمد فايز، وشادي مؤنس. ويقدِّم الإعلامي محمد عبد الرحمن لقاءً مفتوحًا مع الفنانة مي كسَّاب. كما يقدِّم أحمد نبيل لقاء مع تامر محسن عن الكتابة للشاشة. ويستضيف المعرض صنَّاع فيلم «رفعت عيني للسما» الحائز جائزة مهرجان «كان»، فيتحدث المخرجان أيمن الأمير وندى رياض، ومعهما من فرقة «الباشا»: مونيكا يوسف، وماجدة مسعود، وهايدي سامح، ويدير اللقاء الأستاذ سيد محمود.

ويولي البرنامج اهتمامًا كبيرًا بالأطفال؛ فقد خصَّص له جناحًا خاصًّا، ومجموعةً كبيرةً من ورش العمل وعروض العلوم من تقديم مركز القبة السماوية العلمي بالمكتبة. هذا بجانب ورش مختلفة ومتنوعة في الكتابة الإبداعية بكلِّ فروعها وتقنياتها المختلفة في القصة القصيرة والرواية والترجمة الإبداعية، واقتناص الخيال، وكتابة المحتوى الرقمي، والترجمة الصحفية، وورشة بحَّار، وورشة «اكتُب اسمك بالهيروغليفية».

كما ستكرِّم المكتبة في ختام برنامجها الثقافي المخرجَ الكبير محمد فاضل عن جائزة النيل، والكاتب والسيناريست الكبير عبد الرحيم كمال عن جائزة الدولة للتفوق. وفي مجال العلوم الاجتماعية تكرِّم المكتبة الأستاذ الدكتور أحمد مجدي حجازي، والأستاذ الدكتور حامد عيد، والأستاذ الدكتور حسن مكاوي. وفي الآداب الأستاذ الدكتور سامي سليمان، والأستاذة الدكتورة غراء مهنا.