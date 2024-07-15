الرئيس السيسي: الرياضة تعكس مدى تحضر الدول والشعوب

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 يوليو 2024 04:29 مساءً - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اللاعبين والمدربين، الحاصلين على ميداليات ذهبية ببطولة الألعاب الأفريقية، تكريماً لهم.

وفى كلمة له، رحب الرئيس السيسى باللاعبين والمدربين، الحاصلين على ميداليات ذهبية ببطولة الألعاب الأفريقية، معربًا عن سعادته بلقائهم، قائلًا: "ألف مبروك وبهنيكم ع اللي حققتوه".