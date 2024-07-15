أولمبياد باريس 2024.. النني يرتدي القميص رقم 17 وزيزو 14 مع المنتخب

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 يوليو 2024 04:29 مساءً - يرتدي محمد النني القميص رقم 17 مع منتخب مصر الأولمبي خلال مشاركته في أولمبياد باريس 2024، بينما يرتدي أحمد سيد زيزو القميص رقم 14، كما يرتدي إبراهيم عادل القميص رقم 10.

ويشارك محمد النني للمرة الثانية مع منتخب مصر الأولمبي فى أولمبياد باريس 2024، بعدما شارك فى أولمبياد لندن 2012 تحت قيادة هاني رمزي، ويحمل النني شارة القيادة للمنتخب الأولمبي في باريس، وهو ما انفرد به "اليوم السابع" يوم 6 يوليو الماضي بعد الاستقرار رسمياً على تواجد النني في قائمة المنتخب الأولمبي.