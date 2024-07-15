نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات وموعد التقديم على وحدات مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - زاد البحث مؤخرًا عن مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، خاصة مع فتح باب التقديم على الوحدات السكنية.

في السطور التالية، نستعرض خطوات وموعد التقديم على وحدات هذا المشروع البارز.

خطوات التقديم على مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة

1. شراء كراسة الشروط: يتوجب على العميل شراء كراسة شروط مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، حيث يصل سعرها إلى 200 جنيه.

2. تقديم كراسة الشروط: يتم تقديم كراسة الشروط إلى مقر الهيئة العامة لتعاونيات البناء في مدينة نصر، شارع مكرم عبيد، في الفترة ما بين يوم الإثنين 15 يوليو وحتى يوم الخميس 25 يوليو 2024.

3. سداد مبلغ جدية الحجز: يجب على المتقدم سداد مبلغ جدية الحجز وتقديم إيصال السداد مع المستندات المطلوبة.

4. ذكر مساحة الوحدة: يجب تحديد مساحة الوحدة السكنية التي يرغب المتقدم في الحصول عليها.

5. الإعلان عن المستبعدين: يتم الإعلان عن المستبعدين والمرفوضين في نتيجة قرعة شقق لؤلؤة التجمع الخامس يوم الخميس 29 يوليو.

6. إجراء القرعة: تُجرى القرعة العلنية في 12 أغسطس 2024 مباشرة بعد انتهاء فترة الحجز.

موعد التقديم على مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة

- بداية التقديم: يبدأ التقديم يوم الأربعاء 10 يوليو 2024.

- نهاية التقديم: يُغلق باب التقديم يوم الأربعاء 24 يوليو 2024.

-: تُجرى قرعة شقق تعاونيات القاهرة الجديدة في 12 أغسطس 2024 في تمام الساعة العاشرة صباحًا، والحضور إلزامي لجميع المتقدمين.

- التسليم الفوري: يتم استثناء المتقدمين الذين قاموا بالتسديد الفوري للمبلغ الكامل للشقة من إجراءات القرعة، ويتم التخصيص والتسليم لهم فورًا.

- تسليم الشقق: يتم تسليم جميع شقق إعلان لؤلؤة القاهرة الجديدة في ديسمبر 2024.

مواصفات مشروع لؤلؤة التجمع الخامس

- عدد الوحدات: يضم المشروع أكثر من 184 وحدة سكنية.

- الوحدات الجديدة: يشمل الطرح الجديد نحو 29 وحدة سكنية جديدة.

- مواصفات البناء: تتكون كل عمارة من دور أرضي و5 أدوار متكررة بالإضافة إلى جراج.

أسعار وحدات مشروع لؤلؤة

- مساحات الوحدات: تتراوح مساحات الوحدات بين 109 و123 مترًا مربعًا، و152 مترًا مربعًا.

- سعر المتر المربع: يتراوح سعر المتر المربع في المشروع بين 6،500 جنيه.

- أسعار الوحدات: يبلغ سعر الوحدات ذات الـ 100 متر مربع نحو 1،300،000 جنيه، وسعر الوحدات ذات الـ 150 متر مربع نحو 1،900،000 جنيه.