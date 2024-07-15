وزير التعليم يناقش مقترحات مواجهة تحديات الكثافة الطلابية بالمدارس

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الي

عقد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع مديري مديريات التربية والتعليم ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية، ومديري المدارس بمديريات القاهرة والجيزة والشرقية؛ استكمالًا للقاء الذي تم الأسبوع الماضي، لمناقشة أهم المقترحات والحلول التي تم تقديمها من المديريات الثلاثة لمواجهة تحدي الكثافات الطلابية والعجز في المعلمين قبل بداية العام الدراسي 2024/2025.





وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير بالحاضرين، مؤكدًا أن الوزارة تبذل جهودًا مكثفة فى الوقت الحالي لوضع حلول عاجلة لأهم المشكلات والتحديات التي تواجه المنظومة التعليمية، والتي لن يتم حلها إلا بالتعاون مع جميع العاملين بالمنظومة. وشهد اللقاء نقاشًا حول المقترحات والحلول المقدمة من المديريات التعليمية بمحافظات القاهرة والشرقية والجيزة، كما تم استعراض العديد من الأفكار والتي من شأنها التغلب على التحديات المستهدف مواجهتها بما يتناسب مع طبيعة كل إدارة تعليمية.

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