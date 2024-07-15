«الأزهري» لموظفي «الأوقاف»: نستهدف مواصلة الجهود لتنفيذ خطط الوزارة

تفقد الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، الإدارات المختلفة بديوان عام الوزارة، لمتابعة سير العمل، بمشاركة اللواء عمرو فاروق شكري، الوكيل الدائم للوزارة، والدكتور نوح عبدالحليم العيسوي، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور عبدالله حسن عبدالقوي، مساعد الوزير لشئون المتابعة.





ووجه الوزير خلال الجولة التحية لكافة العاملين بالوزارة، مؤكدا أهمية مواصلة الجهود لمتابعة تنفيذ خطط عمل الوزارة، بهدف تطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز كفاءة العمل والسعي المتواصل لنشر ثقافة التميز الإداري؛ لتحقيق الأهداف التي نص عليها برنامج الحكومة الجديدة وعلى رأسها بناء الإنسان المصري، فضلا عن استغلال الأدوات والآليات المختلفة لإعادة بناء الشخصية المصرية الوطنية من منطلق ديني.

واستمع الأزهري إلى كافة طلبات الموظفين العاملين بديوان عام وزارة الأوقاف، وكلف بسرعة دراستها وعمل اللازم نحو سرعة الاستجابة -بكل ما هو متاح- لهذه الطلبات في أسرع وقت.

من ناحيتهم وجه موظفو الوزارة التهنئة إلى الأزهري، على تولي حقيبة وزارة الأوقاف، متعهدين بمواصلة سير العمل من أجل الوصول إلى الأهداف المرجوة.