فرحتوا المصريين.. كلمة السيسي خلال تكريم أبطال الألعاب الإفريقية

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي اللاعبين والمدربين، الحاصلين على ميداليات ذهبية ببطولة الألعاب الإفريقية، تكريما لهم.





صرح بذلك المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وفي كلمة له خلال اللقاء رحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، باللاعبين والمدربين، الحاصلين على ميداليات ذهبية ببطولة الألعاب الإفريقية، معربا عن سعادته بلقاءهم، قائلا: "ألف مبروك وبهنيكم على اللي حققتوه".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "أنتم فرحتوا كل الناس، وكل المصريين اللي شافوا النتايج اللي أنتم حققتوها، واللي ممكن كمان ربنا يوفقنا ونحققها في باريس بيكم برضو إن شاء الله وبزمايلكم اللي موجودين هنا أو اللي موجودين في المعسكرات الرياضية برة، ربنا يوفقهم".

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الشكر للأبطال باسمه وباسم كل المصريين، كما وجه الشكر لكل المشرفين والقائمين من أجهزة إدارية وفنية، مؤكدا أن هذا الجهد كبير جدا.

وأكد الرئيس، أن الرياضة تعكس مدي تحضر الدول والشعوب، وأنه كلما كان هناك نجاح وتفوق وميداليات أكثر، فإن النتيجة تعكس قدرة الدولة على المنافسة، وكلما حققت ميداليات أكثر كلما كانت قدرة الدولة عالية.

وأضاف السيسي، أن مصر لديها عدد سكان كبير، وبالتالي فإن الفرصة سانحة لدينا لكي يكون لدينا لاعبين متميزين دوليين، "لأن عندنا حجم شباب كبير لو خد فرصته.. والكلام ده لينا كلنا ولكل مهتم بالرياضة لو الشباب خد فرصته ويبقى عنده فرصة في لعبة معينة مش شرط كرة القدم فقط لكن فى أي من الألعاب"

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "مش عايز أطول عليكم، أنا سعيد إن انتوا موجودين معانا النهارده، وسعيد باللي حققتوه في إفريقيا، وهبقى سعيد أكتر أو هنبقى كلنا سعداء أكتر.. لأن طبعا المنافسة على مستوى العالم أكبر كتير من إفريقيا، وطبعا دول متقدمة جدا في مجال الرياضة بتبقي موجودة، وبالتالي لو النتائج كويسة دا معناه إن إحنا ماشيين في الطريق السليم".

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على أنه رغم حرصنا الحصول على ميداليات وبطولات وكلام من هذا القبيل، لكن دائما يبقى الأسلوب وتقديم أنفسنا بشكل يليق بمصر، مضيفا: "يعني لو أنا النهارده لاعب أو لاعبه موجودة خارج الدولة أو حتى داخل الدولة وكنت حريص جدا إن أنا في ممارساتي وسلوكياتي كلها تعكس حجم كبير من التحضر والقيم الرفيعة".

وأضاف السيسي: "صدقوني بغض النظر عن النتائج، يعني بغض النظر عن اننا نحصل على نتيجة كويسة، لكن ده جزء مهم جدا من فضلكم مهم أوي إن إحنا كلنا نبقى حريصين عليه، اللي هو المنافسة الشريفة وأخلاق الرياضة المحترمة، خلوا بالكم من النقطة دي أوي، لأن ده بيبقي محل تقييم من الناس اللي بتشوفنا، وجزء كبير من الموضوع إن الناس تشوف الناس دي سلوكياتها إيه؟ وأخلاقياتها ايه؟، مش بس نتائج اللعبة".

واختتم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كلمته بقوله: "مرة تانية بقولكم ألف مبروك وأهلا وسهلا، سعيد باللي انتوا حققتوه، ويا رب يوفقكم، ومش هنسى أقولكم إن انتوا وجهوا بالنيابة عني الشكر لأسركم اللي هي ساهمت مساهمة كبيرة جدا فاللي انتوا وصلتوله.. شكرا جزيلا".