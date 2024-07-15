رئيس جامعة الأزهر يحث طلاب الدراسات العليا على الاطلاع على الكنوز العلمية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 15 يوليو 2024 05:25 مساءً - في إطار متابعته الدائمة والمستمرة لجميع قطاع الجامعة بالقاهرة والأقاليم؛ قام فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، بجولة تفقدية موسعة؛ للاطمئنان على لجان امتحانات قطاع الدراسات العليا بمختلف التخصصات العلمية، بمرافقة الدكتور سعد عبد الجليل، عميد كلية التربية الرياضية، والدكتورة فاطمة عبد المجيد هنداوي، وكيلة كلية الدراسات العليا للقطاع العربي والشرعي ، والدكتور أشرف جمعة، وكيل كلية التربية الرياضية للدراسات العليا والبحوث، والاستاذة سعيدة كامل مديرة كلية الدراسات العليا بالجامعة.

وخلال الجولة تفقد رئيس الجامعة لجان امتحانات الطلاب والطالبات، واطمأن على سير الامتحانات داخل اللجان، ومدى مناسبة الأسئلة للتخصصات العلمية المختلفة.

وتحدث فضيلة رئيس الجامعة مع الطلاب والطالبات (مصريين- وافدين) حول أسئلة الامتحانات، ووجههم إلى ضرورة الجد والاجتهاد في طلب العلم، وحثهم علي كثرة القراءة والتزود بالعلوم والمعارف المختلفة، مشيرًا إلى أن الجامعة بها مكتبة مركزية تضم كنوزًا علمية في جميع المجالات بجانب مكتبات الكليات الموجودة في جميع محافظات الجمهورية.

وأكد فضيلة رئيس الجامعة على ضرورة وجود الإشراف الطبي على مدار الامتحانات بالتنسيق مع الإدارة الطبية بالجامعة برئاسة الدكتور أيمن السعيد، مدير عام الإدارة الطبية.