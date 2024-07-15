مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة وضبط عنصرين آخرين عقب تبادل إطلاق النار مع القوات بأسيوط

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 يوليو 2024 05:26 مساءً - استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة.. فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام

)3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة سبق إتهامهم فى قضايا ما بين " سلاح ، ضرب ، إطلاق أعيرة نارية ، مخدرات ") بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدائرة مركز شرطة أبنوب بأسيوط.

بإستهدافهم ولدى إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها ، وأسفر التعامل عن مصرع أحدهم وضبط العنصرين الآخرين.. وعُثر بحوزتهما على (15 بندقية آلية – 8 بنادق خرطوش – 7 فرد محلى - عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.