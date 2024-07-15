نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الوطنية للصحافة": الخميس القادم صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المُحالين للمعاش خلال يونيو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عن صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المُحالين للمعاش، بالمؤسسات الصحفية القومية، حتى يوم 30 يونيو 2024، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 18 يوليو 2024، وسيتم تحويل المكافأة للزملاء على حساباتهم البريدية أو البنكية.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصها على مصلحة جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، والزملاء المُحالين للمعاش.