نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 16 مرشحًا لعضوية مجلس إدارة صندوق تكافل “الصحفيين” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات صندوق تكافل الصحفيين أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة وبلغ عدد المتقدمين 16 زميل/ة، وهم:

1- أحمد محمد أحمد عبادي - أحمد عبادي (الأهرام).

2- بدوي طه محمد بدوي - بدوي طه (الأهرام).

3- حسام الدين محمد على الكاشف - حسام الكاشف (أخبار اليوم).

4- حسام عبد القادر عبدالباقي حفني - حسام حفني (الأنباء الدولية).

5- حسام عبد المنجى جلال محمد السويفي - حسام السويفي (دوت الخليج).

6- حسن رجب هريدى محمود - حسن هريدي (أخبار اليوم).

7- حماد سعيد معتمد صالح - حماد سعيد الرمحي (الدستور).

8- حنان محمد محمود عبدالله - حنان الليموني (الغد).

9- خالد حسين محمد عبدالعزيز - خالد حسين (الوطن).

10- صديق محمد نجيب عيسوي - صديق العيسوي (التحرير).

11- صلاح ثابت أحمد نور الدين - صلاح النصيري (دار المعارف).

12- عاطف مكرم غطاس ميخائيل - عاطف مكرم (الجمهورية).

13- على محمد على زرزور - على زرزور (العربي).

14- محمد حسن السيد عبدالساتر - محمد المعبدي (أ.ش.أ).

15- محمد سليمان محمد مصطفى فايد - محمد سليمان فايد (الكرامة).

16- مساعد أحمد على عبدالرحيم الليثي - مساعد الليثي (حر).

وتتلقّى اللجنة الطعون والتنازلات، يومي 16،17 يوليو 2024، على أن يكون إعلان الكشوف النهائية للمرشحين الخميس 18 يوليو 2024، وتُجرى الانتخابات يوم الأحد الموافق 28-7-2024 بمبنى النقابة.