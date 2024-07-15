نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبير في جراحة العمود الفقري بالمناظير الجراحية بالمركز الطبي العالمي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يستضيف المركز الطبى العالمى الخبير الهندى الأستاذ الدكتور ماهيشا كانسيلا خبير علاج أمراض وآلام العمود الفقرى بالمناظير الجراحية دون فتح جراحى وإجراء حالات استئصال الغضروف القطنى والعنقى بالمنظار دون شق جراحى ودون غرز، وحقن الفقرات بالأسمنت الطبى فى حالات الكسور والأورام، وحقن الغضاريف والمفاصل والأعصاب فى حالات ألام العمود الفقرى وتثبيت الفقرات بالتدخل المحدود، وذلك فى الفترة من ( 19 - 24 / 7 / 2024 ).