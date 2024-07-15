نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحفي علي زرزور: سأعمل على دراسة كيفية إعادة المفصولين من صندوق تكافل "الصحفيين" والاستفادة من الفترة السابقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الصحفي علي زرزور المرشح لعضوية مجلس إدارة الصندوق، إن زيادة أعداد المشتركين في الصندوق، هو أهم بنود برنامجه الانتخابي، خاصة وأن ذلك سيزيد من الموارد التي يمتلكها الصندوق، ومن ثم زيادة الخدمات التكافلية التي يقدّمها للأعضاء.

وأضاف في تصريحات لـ "دوت الخليج"، أن الكثير من الصحفيين أعضاء النقابة، خاصة الأعضاء الملتحقين الجدد، لا يعلمون شيئًا عن صندوق التكافل الاجتماعي بالنقابة، أو الخدمات التي يقدّمها للأعضاء، وهو ما يجب أن يراعيه مجلس الإدارة المقبل.

وحال فوزه في الانتخابات، أكد “زرزور” أنه سيعمل مع مجلس الإدارة على تشكيل لجنة تكون مهمتها زيارة كل المؤسسات الصحفية في مصر، لتعريف الزملاء بالصندوق، والخدمات التي يقدّمها، وذلك بالتنسيق مع مجلس إدارة كل مؤسسة.

وتابع: "أستهدف مضاعفة عدد أعضاء الصندوق، والذي يبلغ الآن نحو 4825 زميلًا فقط، وهو الأمر الذي يساعدنا على زيادة موارد الصندوق، ومضاعفة الخدمات المُقدّمة، وتزيد القيمة التي يحصل عليها الصحفي، خاصة للمشتركين في سن صغير، في بداية عضويتهم بالنقابة، يحصلون على القيمة الكاملة للميزة التكافلية".

وأوضح "زرزور" أن زيادة اشتراكات الصندوق هو أمر ضروري؛ بهدف تعزيز وزيادة موارده، خاصة وأن صندوق تكافل نقابة الصحفيين من أكبر الصناديق التي تعطي مبالغ كبيرة للأعضاء عند الخروج لسن المعاش.

وعن استثمار أموال الصندوق، لفت “زرزور” إلى استثمار موارد الصندوق بشكل غير آمن، قد يعرّضه لمخاطر كبيرة، موجهًا الشكر إلى مجلس الإدارة السابق، والذي -بحد وصفه- حافظ على أموال الصندوق، وعمل على زيادة موارده، حتى وإن كانت هذه الزيادة بطيئة، ولكن استُثمرت أمواله في ودائع بالبنوك، وأذون خزانة، وغير ذلك من طُرق الاستثمار الآمنة المختلفة، موضحًا أن لائحة الصندوق تُتيح لمجلس الإدارة استثمار موارده بنِسبة مُعيّنة، ووفق ضوابط محددة، بما يُدر عائدًا على الأعضاء.

ولفت "زرزور" إلى قيامه بدراسة أزمة فصل عدد كبير من الزملاء بالصحف القومية من الصندوق، دون علمهم، وذلك بسبب عدم التزام مؤسساتهم بدفع الاشتراكات الشهرية، مؤكدًا أنه حال فوزه سيعمل على دراسة كيفية إعادة الزملاء للصندوق، والاستفادة من السنوات الماضية، وإيجاد آلية لإعادتهم بشكل لا يشوبه عوار في اللائحة الداخلية، خاصة وأن صندوق التكافل في أصله هو مساعدة الزملاء، وليس وضع العقبات في طريقهم.

فتح باب الترشّح لخوض انتخابات مجلس إدارة صندوق تكافل “الصحفيين”

وكانت قد فتحت نقابة الصحفيين، باب الترشّح لعضوية مجلس إدارة صندوق التكافل، بدءًا من السبت 13 يوليو 2024، ولمدة ثلاث أيام متتالية، وأغلقت اللجنة باب الترشّح عصر اليوم الإثنين.

• مواعيد الترشيح: أيام 13، 14، 15 يوليو 2024م (من الساعة 10ص إلى 3 عصرًا).

• التنازلات والطعون: يومي 16، 17 يوليو 2024م (من الساعة 10ص إلى 3 عصرًا).

• إعلان الكشوف النهائية: الخميس 18 يوليو 2024م.