نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب الصحفيين يتقدّم ببلاغ للنائب العام للتحقيق في التعدّي على مصور "صدى البلد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدّم نقيب الصحفيين خالد البلشي، اليوم، ببلاغ للنائب العام، للتحقيق فى واقعة التعدى بالضرب والسب على الزميل كيرولس صلاح المصور الصحفي بموقع "صدى البلد".

تضمّن البلاغ شكوى الزميل بأنه يوم الجمعة الموافق 12 يوليو 2024م، وأثناء قيامه بأداء عمله المكلف به من قبل رؤسائه فى مؤسسة "صدى البلد"، بتغطية مباراة الأهلى وبيراميدز في إطار منافسات الدوري العام لكرة القدم على ملعب ستاد القاهرة، تم الاعتداء على شخصه بالسب والضرب من قبل أفراد الشركة الإفريقية للأمن والحراسة أثناء قيامه بتصوير لاعبي الأهلي بعد انتهاء المباراة، وفى نطاق المكان المحدد للمصورين داخل الملعب؛ حيث قام أحد أفراد الشركة بصفعه على وجهه، ومحاولة انتزاع هاتفه المحمول وتحطيمه، وقام آخر بالاعتداء عليه بدنيًا ولفظيًا ومحاولة احتجازه دون وجه حق.

كما تقدّم الزميل كيرلوس صلاح ببلاغ للنائب العام يحمل مضمون نفس الشكوى للمطالبة بالتحقيق فى واقعة التعدى عليه أثناء ممارسته لعمله الصحفى.