جدة - نرمين السيد - الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم الإثنين، إتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني، للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف باحث بيئي بجهاز شؤون البيئة، الذي عقد بمركز تقييم القدرات والمسابقات، على موقع بوابة الوظائف الحكومية بالدخول.





وأتاح «التنظيم والإدارة» الاستعلام عن النتيجة عبر بوابة الوظائف الحكومية خلال الرابط التالي: https://jobs.caoa.gov.eg وكان التنظيم والإدارة أعلن أول أبريل الماضي عن حاجة جهاز شؤون البيئة التابع لوزارة البيئة عن 24 وظيفة باحث شؤون بيئة ثالث بالمستوى الوظيفي الثالث «ج»، وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن نتيجة الامتحان في وظائف جهاز شئون البيئة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.