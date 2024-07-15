من سيناء إلى أسيوط.. «دير المحرق» يتزين لاستقبال مولد السيدة العذراء

جدة - نرمين السيد - تتزين محافظة أسيوط، لاستقبال احتفالات المسيحيين، بمولد السيدة العذراء، ضمن مسار رحلة العائلة المقدسة، والذى يبدأ من سيناء، ويصل طوله إلى 3500 كيلومتر حتى أسيوط.





من جانبه، أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، رفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات بالمحافظة تزامنا مع قرب احتفالات المسيحيين بمولد السيدة العذراء بدير "درنكة" في الفترة من 7 : 21 أغسطس المقبل.

تنشيط حركة السياحة

وقال أبو النصر، إنه يجرى حاليا رفع درجة الاستعداد بكل القطاعات لضمان توفير جميع الخدمات للزوار، خاصة أن مولد السيدة العذراء يعد من أهم الاحتفالات الدينية بالمحافظة وبمصر بشكل عام، وله دور كبير في تنشيط حركة السياحة سواء الداخلية أو الخارجية، حيث يجذب المولد آلاف الزائرين من جميع محافظات، فضلا عن عدد كبير من السائحين من مختلف دول العالم.

وأضاف المحافظ، أن جميع أجهزة المحافظة تتابع عن كثب كل الترتيبات والاستعدادات الخاصة بالمولد لخروجه بالصورة التي تليق بالحدث، حيث تم تشكيل عدة لجان وغرفة عمليات لمتابعة الاحتفالات والتنسيق مع الجهات المختلفة ومع الأجهزة الأمنية لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين.

وشدد أبو النصر، على تكثيف التواجد الأمني، وتفعيل خطط الحماية المدنية، ونشر سيارات الإسعاف بمحيط الدير، وتنفيذ حملات مرورية دورية لضمان السيولة المرورية، فضلا عن تكثيف أعمال النظافة والتطوير وصيانة أعمدة الإنارة وتجميل الطرق المؤدية للدير.

مسار رحلة العائلة المقدسة

من ناحية أخرى، أشار المحافظ إلى أن العمل يجري - في نفس الوقت - على قدم وساق لتطوير مسار رحلة العائلة المقدسة، والذى يعد من أكبر المسارات الدينية المقدسة في العالم، ويصل طوله إلى 3500 كيلومتر، ويضم 25 نقطة ذهابا وعودة من سيناء حتى أسيوط مضيفا: "وتحظى المحافظة بنقطتين منهم هما "دير العذراء" بدرنكة التابعة لمركز أسيوط، والنقطة الثانية هي "الدير المحرق" الذي يقع في مركز القوصية، وذلك لخروج مشروع التطوير في أفضل صورة ممكنة وبشكل يليق بأسيوط وبما يسهم في وضعها على خريطة السياحة العالمية".

دير المحرق

ولفت إلى أن الدير المحرق، يضم ثان أقدم كنيسة في العالم بعد كنيسة "بيت لحم" في فلسطين، مضيفا: "ويقصد هاتين النقطتين في أسيوط آلاف الزائرين من مصر والأجانب طوال العام، وتضمنت أعمال التطوير التي تمت بمسار العائلة المقدسة إعادة إحياء وتطوير المناطق المحيطة بالأديرة والكنائس بشكل حضاري، وتشجير الطرق من الجانبين بشكل جمالي، فضلا عن رصف وتمهيد الطرق المؤدية لهذه الأديرة ورفع كفاءة الإنارة بالمناطق المحيطة وتركيب اللوحات الإرشادية، وتشييد بوابات تتواءم مع مسارات الزيارة".

وتابع المحافظ أن أعمال التطوير بالمسار شملت كذلك صيانة قنطرة جسر الجبل الأثرية التي تربط بين حي غرب والطريق السياحي المؤدي لدير درنكة بمركز أسيوط، حيث تم إنشاء سور من الجانبين وإضافة مساحات خضراء لإعطاء المكان الشكل الجمالي المناسب، بالإضافة إلى تطوير المنطقة وبناء حوائط مرسوم عليها رموز مقدسة أعلى العيون الأثرية، وتشجير المنطقة المحيطة".

ثلاث بوابات

وأوضح أن هناك تطويرا في الطريق المؤدي إلى دير "المحرق"، بقرية "مير" بمركز القوصية، حيث شملت الأعمال إنشاء 3 بوابات جديدة وتطوير عدد من البوابات الأخرى، فضلا عن وضع اللوحات الإرشادية والمعلوماتية لتحديد الطرق والمزارات المؤدية للأديرة، والبالغ عددها 34 لوحة، وإنشاء برجولات خشبية وغيرها من أعمال التطوير التي روعي خلالها الشكل الجمالي والمظهر الحضاري.