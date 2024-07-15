التحالف الوطني يُقيم معرض ملابس لأهالي قرى المحلة الكبرى «صور»

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جدة - نرمين السيد - التحالف الوطني يُقيم معرض ملابس لأهالي قرى المحلة الكبرى
ووصل عدد المستفيدين لأكثر من 600 مستفيد، ويأتي ذلك ضمن دور التحالف الوطني الاجتماعي في دعم أهالينا المتعففين في جميع ربوع مصر.
كما أعرب زوار المعرض عن سعادتهم بالجودة الممتازة للملابس، والتي كانت على عكس توقعاتهم.
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