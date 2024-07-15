وزير الدفاع يلتقي بعدد من رجال القوات المسلحة بالمنطقة المركزية العسكرية

التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بعدد من القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بنطاق المنطقة المركزية العسكرية، في إطار اللقاءات الميدانية التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات التي ترتبط بالقوات المسلحة.





جاء ذلك بحضور الفريق أحمد فتحى خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

بدأ اللقاء بكلمة اللواء أ.ح عبد المعطى عبد العزيز علام قائد المنطقة المركزية العسكرية،أكد خلالها أن رجال المنطقة المركزية العسكرية بجميع أسلحتها وتخصصاتها يجددون العهد لتقديم الغالي والنفيس وفق عقيدة إيمانية راسخة تعلى مصلحة الوطن فوق أي اعتبار.

وألقى الفريق أول عبد المجيد صقر، كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، للحضور، كما وجه التحية والتقدير للفريق أول محمد زكى مساعد رئيس الجمهورية لشؤون الدفاع والفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، على ما قدماه من جهود مخلصة خلال فترة قيادتهم للقوات المسلحة، مؤكدا أن رجال القوات المسلحة سيواصلون التضحية بكل غالي ونفيس من أجل الدفاع عن أمن مصر واستقرارها، وأن القوات المسلحة هى المدرسة العليا للوطنية وهي الحامي لعرين هذه الأمة ورجالها هم خيرة شباب مصر.

مضيفا أن القوات المسلحة ماضية بكل عزم وإصرار في بناء قدراتها البشرية وتطوير إمكاناتها القتالية والفنية في جميع التخصصات لامتلاك قوة رادعة لحماية السلام في ظل ما تموج به المنطقة من صراعات وتحديات.

مشيرا إلى مساهمة القوات المسلحة في التنمية الشاملة للدولة وبناء مقومات الجمهورية الجديدة التي يتطلع إليها الشعب المصري العظيم، والتعاون مع جميع أجهزة الدولة في استمرار تقديم الدعم الكامل والمساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة في ظل الأزمة الحالية.

وفي نهاية اللقاء أكد الفريق أول عبد المجيد صقر، على الاهتمام بالتدريب الجيد والواقعي للحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي العالي والصلاحية الفنية للأسلحة والمعدات وتعظيم الاستفادة منها، والارتقاء بالمستوى المهاري والبدني للفرد المقاتل والروح المعنوية العالية لتظل القوات المسلحة في أعلى درجات اليقظة والاستعداد لتنفيذ أي مهمة تسند إليها تحت مختلف الظروف.