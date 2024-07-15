حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 15 يوليو 2024 06:31 مساءً - يهتم الكثير من المواطنين بمتابعة حالة الطقس في مصر، لذا تتصدر هذه الكلمة البحثية محركات البحث بشكل دائم، حيث يبحث المواطنون عن الطقس المتوقع ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء 16 يوليو

حالة الطقس غدًا الثلاثاء 16 يوليو في مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة غدًا على كافة محافظات ومدن مصر، حيث يستمر الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء حتى غد، ليبدأ الارتفاع مجددًا في درجات الحرارة اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل.

حالة الطقس غدًا الثلاثاء

وكشفت الأرصاد أنه من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية، منوهة عن وجود ارتفاع في نسبة الرطوبة مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس.

وأوضحت أنه الطقس سيعاود الارتفاع مجددًا في درجات الحرارة بشكل طفيف وذلك بقيم تتراوح من 3:2 درجات على أغلب الأنحاء اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل 17 يوليو.

وتابعت أن الرياح تكون معتدلة بينما تنشط أحيانًا على أغلب الأنحاء، كما تتكون شبورة مائية خفيفة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

حالة البحرين المتوقعة غدًا الثلاثاء

وأضافت الأرصاد أنه من المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة، خفيفة، وارتفاع الموج فيه من (1:1.5) متر واتجاه الرياح شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فيكون معتدلا وارتفاع الموج فيه من (1.5:2) متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء

العظمى الصغرى

القاهرة 35 26

الإسكندرية 33 24

مطروح 31 24

سوهاج 41 27

قنا 42 29

أسوان 43 30