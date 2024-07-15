وزير الدفاع والإنتاج الحربي يلتقي بعدد من رجال القوات المسلحة بنطاق المنطقة المركزية العسكرية

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أحمد جودة - القاهرة - التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بعدد من القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بنطاق المنطقة المركزية العسكرية وذلك بحضور الفريق أحمد فتحى خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، والذى يأتى فى إطار اللقاءات الميدانية التى تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات التى ترتبط بالقوات المسلحة.

بدأ اللقاء بكلمة اللواء أح عبد المعطى عبد العزيز علام قائد المنطقة المركزية العسكرية أكد خلالها أن رجال المنطقة المركزية العسكرية بكافة أسلحتها وتخصصاتها يجددون العهد لتقديم الغالى والنفيس وفق عقيدة إيمانية راسخة تُعلى مصلحة الوطن فوق أى إعتبار.

وألقى الفريق أول عبد المجيد صقر كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للحضور، كما وجه التحية والتقدير للفريق أول محمد زكى مساعد رئيس الجمهورية لشئون الدفاع والفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية على ما قدماه من جهود مخلصة خلال فترة قيادتهم للقوات المسلحة، مؤكدًا أن رجال القوات المسلحة سيواصلون التضحية بكل غال ونفيس من أجل الدفاع عن أمن مصر واستقرارها، وأن القوات المسلحة هى المدرسة العليا للوطنية وهى الحامى لعرين هذه الأمة ورجالها هم خيرة شباب مصر.

مضيفًا أن القوات المسلحة ماضيةً بكل عزم وإصرار فى بناء قدراتها البشرية وتطوير إمكاناتها القتالية والفنية فى كافة التخصصات لامتلاك قوة رادعة لحماية السلام فى ظل ما تموج به المنطقة من صراعات وتحديات.

مشيرًا إلى مساهمة القوات المسلحة فى التنمية الشاملة للدولة وبناء مقومات الجمهورية الجديدة التى يتطلع إليها الشعب المصرى العظيم، والتعاون مع كافة أجهزة الدولة فى استمرار تقديم الدعم الكامل والمساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين فى قطاع غزة فى ظل الأزمة الحالية.

وفى نهاية اللقاء أكد الفريق أول عبد المجيد صقر على الاهتمام بالتدريب الجيد والواقعى للحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والإستعداد القتالى العالى والصلاحية الفنية للأسلحة والمعدات وتعظيم الاستفادة منها، والارتقاء بالمستوى المهارى والبدنى للفرد المقاتل والروح المعنوية العالية لتظل القوات المسلحة فى أعلى درجات اليقظة والإستعداد لتنفيذ أى مهمة تُسند إليها تحت مختلف الظروف.