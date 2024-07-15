نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يوجه بالتعاقد مع شركة صيانة لأجهرة الترقيم الإليكترونى بالمراكز التكنولوجيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اليوم في جولته الميدانية بمدينة البدرشين المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين لمتابعة انتظام استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء وفق القانون الجديد 187 لسنة 2023.

وخلال الجولة، علق محافظ الجيزة على تعطل أجهرة الترقيم الإليكترونى لشبابيك الخدمة، قائلًا لإحدى الموظفات: "انت بتقدمي خدمة محترمة في مركز محترم، بيقدم الخدمة للمواطن بشكل منظم"، موجهًا إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، بالتعاقد مع شركة صيانة لكل مركز، وذلك لتسهيل وتنظيم عملية حصول المواطن علي الخدمات بشكل حضاري.

كما تابع النجار انتظام سير العمل وتلقى طلبات التصالح من المواطنين متفقدا قسم إصدار التراخيص، موجهًا بتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، وتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام خاصة وأن العائد من طلبات التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة.

حيث كلف محافظ الجيزة رئيس مركز البدرشين بالمتابعة المستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز وتقييم معدلات الأداء فى هذا الشأن مع تذليل المعوقات وإبراز أهمية التصالح وتوضيح مزاياه للمواطنين وتعريفهم بالمستندات المطلوبة للتصالح من خلال لوحات إرشادية مع تواجد تنفيذيين مختصين للرد على استفسارات المواطنين فضلًا عن الإشراف على لجان تلقي الطلبات، وضمان انتظام العمل لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

كما حرص المحافظ على متابعة منظومة العمل داخل أقسام المركز التكنولوجي مستفسرًا من المختصين عن بعض المعوقات لتذليلها،بجانب متطلبات أخرى لدعم منظومة العمل وسير الإجراءات لإنجاز المعاملات والخدمات الحكومية التي يقدمها المركز، واستمع لبعض المواطنين الذين تصادف وجودهم للحصول على الخدمات الحكومية التي يوفرها المركز، موجهًا بدراسة بعض الموضوعات التي طرحها المواطنين والتي يتعلق بالخدمات التي يرغبون في الحصول عليها.